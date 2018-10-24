Активисты С14 выгнали ромов и бездомных из-под Киевского вокзала

Коммунальщики отмывали и вычищали территорию вокруг.

Активисты организации С14 выгнали из-под южной стороны Киевского вокзала ромов и бездомных, которые жили просто на лавочках.

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Об этом сообщил активист Сергей Бондарь. Он снял видеозапись, на которой видно, как работники коммунальных служб чистят местность возле церкви с южной стороны вокзала. Они отмывают подземный переход, куда, по словам автора видео, ромы ходили в туалет.

На прилавках лежит куча мусора и картонных коробок, на которых располагались члены "табора ромов". На видео видно, что около двух десятков людей, которых Бондарь и называет ромами, стоят в сторонке, ведь их попросили уйти.

Активист рассказывает, что на протяжении долгих лет здесь происходили грабежи и беспорядки, а правоохранители никак не реагировали на происходящее.