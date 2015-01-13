За сутки на Донбассе погиб один военный, еще десять ранены

13:07, 13 января 2015
Общество
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В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, 10 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный, 10 бойцов получили ранения.

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