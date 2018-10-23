Открытие детской спортивной секции и снукерного турнира во Львове

27-28 октября в городе Львов состоится открытие детской спортивной снукерной секции и турнир по снукеру «КУБОК АКАДЕМИИ СНУКЕРА ЛЬВОВ U16». Академия Снукера Львов, именно так называется секция для детей, где можно получить новые знания и навыки бильярдной игры.

Кроме игроков из Украины, на турнир зарегистрировались хоть и юные, но уже опытные снукеристы из Молдовы. Всего же на турнир собираются приехать и посоревноваться за звание чемпиона около 30 участников! В рамках турнира для юных спортсменов запланирована небольшая развлекательная программа, подарки и фотосессия.

За ходом соревнований можно будет наблюдать онлайн. Для спортсменов установлены 5 столов и все они оборудованы возможностью вести онлайн трансляции с текущим счетом в матче.

Среди приглашенных гостей на открытии Академии Снукера:

Исаенко Сергей - титулованный, многократный чемпион Украины, участник международных соревнований, член сборной Украины;

Бойко Юлиан - пятиразовый чемпион Украины в разных возрастных категориях, участник международных соревнований, член сборной Украины.

Справка:

Снукер - разновидность бильярда, наиболее популярного в Великобритании и странах Азии. Последние годы стремительно развивается в Украине.

Организатор: Всеукраинская ОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СНУКЕРА УКРАИНЫ» (НФСУ)

Событие: КУБОК АКАДЕМИИ СНУКЕРА ЛЬВОВ U16

Дата: 27-28 октября 2018 года

Место проведения: Львов, СОШ №90, ул.Антоненко-Давидовича, 2

Официальное открытие турнира: 27 октября 13:30, СОШ №90, ул. Антоненко-Давидовича, 2.

Контакты: 096 809-33-50 Пинчук Валентина, пресс-центр

096 171-11-17 Бойко Сергей, Президент НФСУ

web: snooker.ua

e-mail: press@snooker.ua