«Лото-Забава»: В Николаеве выигран 1 000 000 гривен

21 октября 2018 года во время розыгрыша 1002-го тиража лотереи «Лото-Забава» в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». Выигрыш был гарантирован шариком с четным числом 14, который первым выпал из большого лототрона в начале эфира. Счастливый билет №0217555 приобрели в Николаеве в «ЛОТО маркете», который находится на углу ул. Троицкая и ул. Космонавтов. Победитель стал 307-м богачом на счетчике миллионеров «Лото-Забава» и 28-м в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного миллионера стать почетным участником элитного «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. Всеми преимуществами членства в «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» уже воспользовались Екатерина Билодид, которая имеет статус юбилейного 300-го миллионера, и ее муж Дмитрий. Вдвоем они провели незабываемые выходные в столице в течение 13-14 октября и получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук любимых ведущих в прямом эфире «Лото-Забава».

Напомним, что в этом году в Николаевской области это не первый крупный выигрыш. 1 апреля 2018 года во время розыгрыша 973-го тиража «Лото-Забава» на Николаевщине были выиграны 3 000 000 гривен благодаря билету, приобретенному через Интернет. Это было беспрецедентное событие, ведь в истории украинской «Фабрики миллионеров» еще не выигрывали джекпот онлайн. Победительницей стала жительница села Павловка Александра Гошкович, которая вместе со своей внучкой приехала в Киев, чтобы принять участие в программе «Два дня из жизни миллионера».

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 1002-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.