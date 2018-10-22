Хэллоуин 2018: история и традиции жуткого праздника

Хэллоуин в Украине начали отмечать относительно недавно и этот праздник только набирает популярность.

Традиционно жуткий праздник Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, и берет истоки еще с древних кельтских легенд.

История Хэллоуина

В те далекие, еще языческие времена, люди верили, что в это время открываются двери в потусторонний мир и выпускают на землю всю нечисть. Кельтские язычники в этот период (три дня до 31 октября и три дня после) праздновали Самайн - праздник окончания уборки урожая. Он отмечался как праздник начала нового года, а также как день почитания мёртвых. Самайн был праздником одновременно для всех народов Британских островов и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным.

С приходом христианства 1 ноября начали праздновать День всех святых, поэтому вечер накануне этого дня стал называться All Hallow's Eve. И уже в VIII веке День всех святых начинает постепенно замещать Самайн. Благодаря объединению гэльских традиций и католических обрядов начинают формироваться первые зачатки будущего Хэллоуина.

Несмотря на то, что Хэллоуин берет свои истоки в Британии и Ирландии, он успешно распространился как на англоязычные страны, так и на Европу, Японию, островные государства Тихого океана и другие.

Символы и традиции Хэллоуина

Одним из наиболее известных символов Хэллоуина является тыква – из нее делают голову, вырезая страшные или смешные рожицы, а внутрь ставят свечки и украшают ступеньки и окна домов, кафе, магазинов. В современном мире свечи заменяют фонариками и прочими электроприборами, а сами тыквы могут дополнительно украшать (например – блестками).

Традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Символом современного Хэллоуина тыква стала в Северной Америке, а в Шотландии им долгое время выступала репа.

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Однако, есть и другая легенда - о пьянице Джеке, который сумел дважды обмануть дьявола, за что потом был наказан. В ожидании Судного дня Джек был вынужден бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля, который он положил в пустую тыкву.

Считалось, что оставленная в День всех святых около дома тыква (или репа), будет отгонять от него злых духов.

Помимо тыкв, популярными украшениями являются искусственные паутина и пауки, летучие мыши, скелеты, привидения, ужасающие звуки и в общем все, что может напугать. Вызывать «мурашки» по телу можно и другими способами, на которые хватит фантазии, главное не перестараться.

Еще одной традицией Хэллоуина стало переодевание в различных монстров или супергероев. В тех же Соединенных Штатах, к примеру, дети переодеваются в страшные костюмы и ходят по домам соседей, выпрашивая сладости, произнося популярную фразу "trick-or-treat". Есть несколько вариантов ее перевода - "сладость или гадость", благодаря фильмам популярным вариантом перевода стал "конфеты или смерть".

Не отстают от детей и взрослые, которые также переодеваются в разные маскарадные костюмы. Только в отличии от детей, в своих образах они ходят не по домам, а устраивают на Хэллоуин костюмированные вечеринки со страшными сюрпризами. Например – можно завязать кому-то глаза, подвести к миске с виноградом в воде, опустить руку в нее, подначивая тем, что это человеческие глаза.

Хэллоуин в Украине

Хэллоуин в Украине начали отмечать относительно недавно и этот праздник только набирает популярность. К примеру, традиция украшать дома на Хэллоуин в Украине пока не сильно прижилась. По крайней мере, это не выставляется напоказ, как на Западе. А вот костюмированные вечеринки, гадания, вполне популярны.

Хэллоуин в 2018 году попадает на ночь со среды на четверг. Поэтому можно ожидать, что помимо "основного" дня (или точнее ночи), празднования продлятся и на ближайшие выходные.

Как праздновать Хэллоуин 2018 зависит только от вашей фантазии. В Украине многие развлекательные заведения предложат своим гостям тематические вечеринки. Вам остается лишь подобрать тематический костюм и прийти с хорошим настроением. Кстати, для создания своего образа можно обратиться к украинским произведениям.