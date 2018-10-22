В США устроили Хэллоуин для собак (видео)

Четвероногие гости должны были нарядиться в хэллоуинские костюмы.

В американском городе Пассадена устроили Хэллоуин для собак.

Как говорится в сюжете ТСН, собрать четвероногих и их хозяев на веселую вечеринку решили в местной пекарне, которая специализируется на печенье и других вкусностях для собак.

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К празднику участники хорошо подготовились - некоторые из собачек поразили костюмами супергероев, а некоторые - даже воссоздал образы героев фильмов ужасов.

Хэллоуин или День всех святых - популярный в англоязычных странах праздник, который отмечают 31 октября. Впрочем, американцы часто начинают праздновать заранее.