В США устроили Хэллоуин для собак (видео)
11:30, 22 октября 2018Курьёзы
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Четвероногие гости должны были нарядиться в хэллоуинские костюмы.
В американском городе Пассадена устроили Хэллоуин для собак
В американском городе Пассадена устроили Хэллоуин для собак.
Как говорится в сюжете ТСН, собрать четвероногих и их хозяев на веселую вечеринку решили в местной пекарне, которая специализируется на печенье и других вкусностях для собак.
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К празднику участники хорошо подготовились - некоторые из собачек поразили костюмами супергероев, а некоторые - даже воссоздал образы героев фильмов ужасов.
Хэллоуин или День всех святых - популярный в англоязычных странах праздник, который отмечают 31 октября. Впрочем, американцы часто начинают праздновать заранее.
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