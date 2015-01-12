За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных, погибших нет (карта АТО)

В течение суток в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«Несмотря на плотность и интенсивность обстрелов со стороны террористов, погибших среди украинских воинов нет, двое получили ранения», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, в течение минувших суток террористы 63 раза обстреляли позиции украинских военных.