За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных, погибших нет (карта АТО)
13:26, 12 января 2015Общество
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Боевики продолжают интенсивно обстреливать силы АТО.
REUTERS
В течение суток в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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«Несмотря на плотность и интенсивность обстрелов со стороны террористов, погибших среди украинских воинов нет, двое получили ранения», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, в течение минувших суток террористы 63 раза обстреляли позиции украинских военных.
СНБО
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