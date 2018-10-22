В Житомире прощаются с актрисой "Дизель Шоу" Поплавской (фото, видео)

Марину Поплавскую похоронят в Житомире.

Сегодня в Житомире прощаются с актрисой юмористической программы "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, трагически погибшей утром в субботу, 20 октября.

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В родном городе артистки возле музыкального драмтеатра выстроилась длинная очередь горожан. Люди несут цветы и не сдерживают слез, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на напряженный график, Марина Поплавская часто приезжала в Житомир. Еще до недавнего времени преподавала украинский язык и литературу в одной из местных школ. Житомиряне уже обратились к президенту с ходатайством предоставить актрисе звание "Народной артистки Украины" посмертно.

Похоронят Марину Поплавскую на Центральной аллее городского кладбища.

Напомним, что 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.