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В Житомире попрощаются с актрисой "Дизель шоу" Поплавской (видео)

11:08, 22 октября 2018
Общество
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Автобус, на котором она с коллегами направлялась в Киев, врезался в попутный грузовик. Накануне Марину провели в столице. Уже через несколько часов будут прощаться в музыкальном драмтеатре Житомира. Похоронят на Центральной аллее городского кладбища.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

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Теги: #смерть#ДТП#Дизель Шоу