В Житомире попрощаются с актрисой "Дизель шоу" Поплавской (видео)

Накануне Марину Поплавскую провели в последний путь в столице.

Житомир в трауре по Марине Поплавской - актрисе юмористической программы "Дизель Шоу", которая трагически погибла утром в субботу.

Читайте такжеВ сети появилось последнее видео с погибшей в ДТП актрисой "Дизель Шоу" Поплавской

Автобус, на котором она с коллегами направлялась в Киев, врезался в попутный грузовик. Накануне Марину провели в столице. Уже через несколько часов будут прощаться в музыкальном драмтеатре Житомира. Похоронят на Центральной аллее городского кладбища.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.