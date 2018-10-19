Эксперт объяснил взаимосвязь между вторжением РФ в Украину и керченской трагедией

Когда аннексировали Крым, начинали войну на Донбассе, было совершенно очевидно, что насилие будет распространяться считает исследователь экстремизма.

Всплеск вооруженного насилия в аннексированном Крыму стал возможен вследствие российской агрессии против Украины.

Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя кровавую стрельбу в Керчи, которая унесла жизни 21 человека, передает «Обозреватель».

Эксперт отметил, что трагедия в оккупированной Керчи произошла после массы подобных инцидентов в школах России. "Я посмотрел статистику - около 25 случаев применения оружия в школах РФ состоялось с 2014 года", - сообщил он.

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"Эти ситуации начались, когда началась агрессия России в отношении Украины. Когда поднимали "победное знамя", когда аннексировали Крым, начинали войну на Донбассе, было вполне очевидно, что это насилие перекинется и на Россию. Насилие вообще имеет такое свойство как диффузия - это происходит в одном месте, а потом расползается", - отметил эксперт.

Петренко привел элементарный пример такого распространения насилия: "Происходит диффузия оружия - если мы посмотрим на статистику уголовных преступлений в Ростовской области, которая граничит с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, мы увидим, насколько там выросла преступность с 2014 года".

"Поэтому дети воспринимают насилие как явление, которое можно проявлять", - пояснил он.

Петренко также отметил важный момент - агрессия РФ продолжается уже пятый год.

"Мы с вами взрослые люди и понимаем, что это не нормально, это крайность. Дети этого не понимают. Керченскому стрелку 18 лет, в 2014 году было 14. Он большую часть своей сознательной жизни прожил в этой агрессивной среде. То же самое происходит и с другими детьми. Они воспринимают эту агрессивую среду не как крайность, а как норму", - подчеркнул эксперт.