"Дьявол, больше ничего": отец керченского стрелка Рослякова впервые прокомментировал массовое убийство (видео)

Отец Рослякова говорит, что любит его, несмотря на устроенную бойню в Керчи.

Отец Владислава Рослякова Игорь прокомментировал массовую бойню, устроенную его сыном 17 октября в колледже Керчи.

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Видео опубликовал в своем Телеграмм-канале Mash. "Дьявол, больше ничего. Хомячками, декоративными крысами занимался. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый - я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем", - заявил Игорь Росляков.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.