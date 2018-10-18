Астролог предупредила об опасном периоде: что категорически нельзя делать

Известная астролог не рекомендует в этот период начинать новые отношения.

Большую часть октября и половину ноября мы проживем под знаком ретроградной Венеры.

О плюсах и минусах такого положения планеты в комментарии "Фактам" рассказала известный астролог Валентина Виттрок.

На этот раз Венера стала ретроградной 5 октября и пробудет она в этом состоянии до 16 ноября. Этот период будет непростым. В эти дни лучше не покупать предметы искусства, особенно антиквариат, ювелирные украшения и шубы из натурального меха.

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"Прежде всего под удар попадают наши отношения с другими людьми: личные, дружеские, рабочие соседские — любые, особенно если в последнее время в них что-то не ладилось. Необходимо либо перезагрузить их, либо выйти из них — третьего, как говорится, не дано", - отметила Виттрок.

Она подчеркнула, что ретроградная Венера возвращает нас к любым проблемам, которые мы в свое время не решили, подумав, что сойдет и так.

Кроме того, в это время в нашей жизни может появиться человек (или люди) из прошлого, отношения с которыми по какой-то причине остались незавершенными.

Также астролог не рекомендует в этот период начинать новые отношения, особенно если вы рассчитываете, что со временем они перерастут в брачные. Если же речь идет о непродолжительном романе или флирте, то тут никаких ограничений нет.

Ранее астрологи дали прогноз для каждого знака зодиака на 15-21 октября. Для некоторых нынешняя неделя сложится просто блестяще. А тем, кому повезет меньше, звезды подскажут, как действовать, чтобы минимизировать потери.