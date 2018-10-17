Переход на зимнее время 2018: когда украинцам переводить стрелки часов (видео)

Вслед за ЕС в Украине тоже начали активно говорить об отмене перехода на летнее время.

Украинцам в ночь на воскресенье, 28 октября, нужно будет перевести стрелки часов на один час назад – с 4:00 на 3:00.

«Ритуал» по переводу стрелок часов в Украине происходит дважды в год – весной мы переходим на летнее время, а осенью – на зимнее. И определяется это постановлением Кабмина от 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.

И так, в ночь на воскресенье, 28 октября, в 04:00 стрелки часов следует перевести на один час назад. Правда, современные гаджеты, к примеру, смартфоны, компьютеры, планшеты – «научены» самостоятельно переводить часы на зимнее время и на летнее время, что облегчает жизнь многим пользователям.

Перевод часов на зимнее время в Украине, как и на летнее, сопровождается разговорами о целесообразности такого действия, и регулярно звучат идеи отказаться от перевода стрелок вовсе. И если переводить стрелки часов в России отказались еще несколько лет назад, то в Евросоюзе реальные шаги по отмене летнего времени только начали делать в 2018 году.

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Так, в Еврокомиссии предложили странам-членам ЕС отказаться переводить стрелки часов уже в 2019 году. В частности, последний обязательный перевод часов на летнее время состоится 31 марта 2019 года. После этого, если страны-члены захотят навсегда перейти на зимнее время, они смогут это сделать 27 октября 2019 года. После этой даты перевод часов в связи с изменениями времен года больше не будет возможным.

Вслед за ЕС в Украине тоже начали активно говорить об отмене перехода на летнее время. Так, в Национальной академии наук заверили, что перевод часов в Украине не несет значительной экономической выгоды. Хотя позволяет использовать световую часть дня для отдыха. А в Министерстве экономического развития и торговли отметили, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене перехода на летнее время, министерство обратится в Кабмин с предложением изменить существующий порядок исчисления времени на территории страны, чтобы также отказаться от подобной практики.

Вообще, это не первая попытка украинских чиновников отменить перевод стрелок часов на летнее время и обратно. Еще в 2011 году Верховная Рада решила оставить летнее время постоянным. Но после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.

Летнее время в его существующем сегодня формате было введено в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 года изменение времени было урегулировано нормами ЕС. В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

Как бы там ни было, если вы забыли, когда переводить часы в Украине – переход на зимнее время состоится 28 октября в 4 утра, поэтому убедитесь, что в это воскресное утро вы продолжаете жить уже по зимнему времени.