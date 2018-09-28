Стало известно, когда переводить часы на зимнее время в 2018 году

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 04:00 стрелки часов следует перевести на один час назад.

Ежегодный переход на зимнее время в Украине в 2018 году пройдет в ночь на воскресенье, 28 октября.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

В 04:00 стрелки часов следует перевести на один час назад.

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"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на запрос УНИАН сообщили, что в случае принятия Европейским Союзом решения об отмене перехода на летнее время в 2019 году, министерство обратится в Кабинет министров с предложением изменить существующий порядок исчисления времени на территории страны, чтобы также отказаться от подобной практики.

В Минэкономразвития добавили, что у них отсутствуют экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время.

Пресс-служба Верховной Рады сообщила, что на территории Евросоюза действует директива 2000/84/ЕС Европарламента и Совета Европы от 19 января 2001 года о переходе на летнее время, а на данный момент по результатам опроса европейских граждан 80% не поддерживают такие переходы.

Справка УНИАН. Летнее время в его сегодняшнем виде было введено в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 года изменение времени было урегулировано нормами ЕС. Ежегодно государства-члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

В феврале в Европарламенте призвали пересмотреть процедуру изменения времени, заявив, что она может иметь «негативные последствия на здоровье человека». Многие граждане ЕС жалуются на то, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, раздражение и снижается концентрация.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР. Согласно законодательству Украины, страна переводит стрелки дважды в год: в последнее воскресенье марта – на час вперед, в последнее воскресенье октября – на час назад. То есть пять месяцев в году Украина живет по зимнему времени, семь – по летнему. Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. В октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла решение оставить летнее время постоянным. Но после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.