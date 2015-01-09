Пассажиров перевозят через Керченский пролив под музыку из «Титаника» - СМИ

Об этом сообщают Крым. Реалии со ссылкой на kerch.com.ru.

По информации издания, пассажиры парома «Олимпиада» загрузились в порту «Кавказ» в 17 часов по местному времени и взял путь на Керчь. Погода была соответствующая – за бортом минус десять градусов.

Как рассказали очевидцы, паром направился в сторону Крыма и вдруг по громкой связи зазвучала музыка из «Титаника», что вызвало беспокойство у пассажиров.

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«Много людей мгновенно отреагировали на песню – пассажиры побежали на нос корабля, смотреть, что происходит. Они вглядывались в ночную даль и пытались понять, почему именно эту песню нам поставили», – рассказал очевидец.

Песня прозвучала в качестве шутки, однако пассажиры ее не оценили, пишет издание.