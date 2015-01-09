В Песках снова бой. Есть раненый - Гуменюк
02:38, 09 января 2015Общество
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В поселке Пески, который является одним из объектов системы обороны аэропорта Донецка, идет бой.
Боевики обстреливаю позиции сил АТО из минометов / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель командира батальона ОУН Борис Гуменюк.
По его словам, об этом ему по телефону сообщили бойцы батальона.
«В Песках идет бой. Наши позиции обстреливаются из минометов. С правого фланга работает вражеский «Бетер» и стрелковое оружие. Отстреливаемся.
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Обстреляли наши позиции на метеостанции в аэропорту. Получил ранение в живот замкомбата батальона "ОУН" Андрей Пастушенко, позывной "Сывый". Комбат Николай Кохановский вместе с побратимами с 93-й бригады и Правого сектора вытаскивают раненого из-под обстрела», - говорится в сообщении.
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