В Песках снова бой. Есть раненый - Гуменюк

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель командира батальона ОУН Борис Гуменюк.

По его словам, об этом ему по телефону сообщили бойцы батальона.

«В Песках идет бой. Наши позиции обстреливаются из минометов. С правого фланга работает вражеский «Бетер» и стрелковое оружие. Отстреливаемся.

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Обстреляли наши позиции на метеостанции в аэропорту. Получил ранение в живот замкомбата батальона "ОУН" Андрей Пастушенко, позывной "Сывый". Комбат Николай Кохановский вместе с побратимами с 93-й бригады и Правого сектора вытаскивают раненого из-под обстрела», - говорится в сообщении.