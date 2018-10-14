Во Львове состоялся марш ко Дню защитника Украины (фотогалерея)

Во время марша почтили все поколения воинов, которые на протяжении веков боролись за независимость Украины и отстаивают ее сейчас.

Во Львове сегодня, 14 октября, прошел марш ко Дню защитника Украины. По улицам города прошлись 1200 военнослужащих, ветеранов УПА, волонтеров, реконструкторов и представителей казацких общественных организаций.

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Во время марша почтили все поколения воинов, которые на протяжении веков боролись за независимость Украины и отстаивают ее сейчас, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Шествие продолжили колонны военной техники — более 50 современных образцов, которые есть в вооружении Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: боевая бронированная машина ДОЗОР-Б, многоцелевой автомобиль «Хаммер», бронеавтомобиль «СПАРТАН», восьмиколесные бронетранспортеры БТР-4Е «Буцефал» и другие.

Напомним, сегодня Украина отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников Украины, 76 годовщину создания УПА и День украинского казачества.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошел марш националистов в честь Украинской повстанческой армии. В шествии приняли участие около 10 тыс. лиц.