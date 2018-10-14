Начало отопительного сезона: кто может претендовать на субсидию (видео)

По новым правилам, теперь помощь на оплату коммуналки назначается дважды в год. Отдельно на летний период, отдельно на зимний.

Главный вопрос этого отопительного сезона - у кого будет субсидия. Чиновники тщательно мониторят семейные бюджеты и ужесточают правила.

Журналисты рассказали, как действовать, если вас уже лишили скидки на коммуналку, и, обязательно ли подавать на развод, чтобы получить субсидию.

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Галина Степановна с самого утра спешит занять очередь в управлении соцзащиты. В тесном коридоре толкутся еще десятка два людей. Их всех лишили субсидии.

Все из-за новых правил, введенных еще в мае. В общем, в Минсоцполитики задумали бороться с нечестными субсидиантами. Уже отсеяли около половины. Среди них оказалась и Галина. Да и из-за чего - из-за неработающего зятя.

"Вам отказано в субсидии, потому что у вас зять, и он нигде не работает. Я им говорю: "Зять со мной не проживает". А это ничего - он член вашей семьи. Какой же он член семьи, если он живет в Дымере Киевской области, он там у родителей прописан", - рассказывает она.

Если вы так же, как и Галина Степановна, в отчаянии из-за лишения субсидии, приготовьтесь за нее еще побороться. По новым правилам, теперь помощь на оплату коммуналки назначается дважды в год. Отдельно на летний период, отдельно на зимний.

Прошлой зимой ее получали почти семь миллионов домохозяйств. Летом в разы меньше. Если вы в этой категории - успокойтесь - субсидии вам автоматически переназначат. А для остальных игра в получение помощи превращается в бюрократический лабиринт, выйти из которого не всем под силу.