Субсидии по новым правилам: экономия или справедливость

В Украине с 1 мая заработали новые правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Кабинете министров объяснили новшества необходимостью наведения порядка в данной сфере – дабы предотвратить случаи злоупотреблений и назначения госпомощи людям, скрывающим свои доходы. Чиновники обещают, что теперь система субсидий будет социально справедливой - государственную помощь получат исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

Так, оплачивать коммуналку самостоятельно будут собственники квартир, площадь которых превышает 120 квадратных метров, а дома – 200 квадратов. За исключением детских домов семейного типа и приемных семей.

Госпомощь не будет оформляться, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного соцорганом.

Кроме того, в декларациях при подаче заявления на предоставление субсидии теперь нужно будет указывать доход от сдачи в аренду имущества, в частности, квартир. А безработным необходимо встать на учет в центр занятости, в противном случае органы соцзащиты автоматом будут считать его доход в размере три прожиточных минимума - 5 тысяч 286 гривен. Предоставить справку о доходах придется и заробитчанам.

Кроме того, с 1 мая социальная норма на газовое отопление будет, как утверждают в Кабмине, «приближена к реальным объемам потребления» - 4,5 кубометра на 1 квадратный метр площади, электроотопление - 30 киловатт в час на квадратный метр.

На деле это означает, что норма потребления газа на отопление 1 квадратного метра снова сокращена – с 5 кубометров до 4,5. То есть, компенсация государством затрат субсидианта опять урезана. Тенденция «приближения к реальным объемам» очевидна - в 2014 году, когда заработала программа субсидирования, она составляла 13,6 кубометра.

В Минсоцполитики сразу подсчитали, что субсидии, в связи с изменениями условий их предоставления, необходимо будет переоформить 15-20% украинцев. Но большинству граждан, не имеющих недавно купленных так называемых предметов роскоши, в том числе новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, госпомощь будет переназначена автоматом. Это коснется 80-85% нынешних субсидиантов.

«Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений», - отмечают в Минсоцполитики.

Как бы не уверяли в ведомстве, что интересы граждан не пострадают из-за перемен с предоставлением госпомощи по оплате ЖКУ, но на деле объем субсидии будет сокращаться – из-за роста пенсий, минималки и снижения социальных норм потребления. Что и демонстрируют подсчеты Госстата – только в феврале 2018 года средний размер субсидий снизился, по сравнению с февралем 2017 года, на 36% - до 1005,2 гривни. То есть, 43% семей, которые на сегодня получают субсидии, в новом отопительном сезоне получат их в еще меньшем объеме. А таких в Украине насчитывается почти шесть с половиной миллионов.

При этом задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения только растет: за март 2018 года она увеличилась почти на 8%, по сравнению с февралем 2018 года, - до 15,5 миллиардов гривен. Всего в марте украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,6 миллиардов гривен, что составило 81,4% начисленных за этот период сумм.

Но это – официальная статистика, у экспертов – своя математика.

Справедливость или экономия

По подсчетам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, на сегодня задолженность населения Украины по оплате ЖКУ выросла до рекордного показателя - 42,7 миллиарда гривен.

«Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 году задолженность выросла до 32,3 миллиарда гривен, но самое ужасное происходило в течение трех месяцев этого года. В январе долги подскочили до 36,9 миллиарда гривен, в феврале уже стало 40 миллиардов гривен, а за март стало 42,7 миллиарда гривен», - отметил эксперт.

По его мнению, Кабмин ввел новые правила получения субсидий только с одной целью - сократить количество субсидиантов и, тем самым, снизить государственные расходы на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг.

«Если говорить очень коротко, то закручиваются гайки. Введен ряд ограничений, которые не позволят людям получить или продолжить получение субсидии… Единственная цель правительства – это отсечь хоть какую-то часть субсидиантов. Последние новации правительства по субсидии напоминают аргументацию Швондера: «У вас большая квартира, профессор!». Если более 120 метров, то субсидию давать не будем. А что делать «профессору», который остался один? Уплотняться, пускать квартирантов? А если дом 200 метров, то залить подвал бетоном, это - фундамент? А то, что в небольших городах рынок квартир отсутствует и даже поменять квартиру на меньшую - проблема, об этом «мудрецы соцзащиты» не знали? О селе уже не вспоминаю... А если вдова с пенсией 1500 гривен получила в наследство авто, которому меньше 5 лет, то надо его продать? Тогда все равно не дадут субсидию - доход большой.

Правительство сознательно загоняет народ в бедность», - подчеркнул эксперт.

Он считает, что по новым критериям часть получающих госпомощь будет вычеркнута из соответствующего списка, но динамика показывает, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги растет, а если будет повышение тарифов, то еще больше людей обратятся за субсидиями.

В подтверждение своих слов эксперт привел ряд данных - с 2014 по 2017 год количество домохозяйств, которые получают субсидии, выросло с 1,95 до 9,62 миллиона человек, это две трети населения страны, которые, по сути, пришли к государству с протянутой рукой, а бюджетные расходы в 2017 году на выплату субсидий достигли рекордной суммы – 70 млрд грн.

Экономист Андрей Новак также считает, что каждый пункт новых правил направлен против интересов человека, нововведения – на пользу госбюджету и энергомонополистам.

«Очевидно, что бюджет не вытягивает суммы, необходимой для выплаты субсидий. Например, по итогам прошлого года правительство ожидало, что траты на субсидии составят 63 миллиарда гривен, а по факту вышло 77 миллиардов. Сейчас эту статью расходов хотят сократить, поэтому и придумали более жесткие условия для получения госпомощи. Считаю, что приплетать к получению субсидий какие-то другие материальные активы - автомобиль, площадь жилья - абсолютно неадекватно. Если субсидию выделяют на оплату коммунальных услуг, то привязка должна быть только к элементам трат на них – объем потребляемых энергоресурсов и уровень зарплаты или пенсии, так как автомобили и квартиры – необъективный показатель, они могут отличаться по стоимости - например, 5–летний Мерседес и Жигули, квартира в 120 метров на Печерске или в каком-то райцентре. Переоформлять субсидии, скорее всего, будут почти все, за исключением одиноких людей и пенсионеров, так как остальным придется доказывать, нет ли у вас «лишней» жилплощади или машины. Также непонятно администрирование по новым правилам», - подчеркнул эксперт.

Координатор ОО «Экспертная платформа по энергоэффективности» Игорь Черкашин считает, что сокращение количества субсидиантов не решает проблемы субсидирования.

«Субсидии возникли потому, что тарифный удар в свое время не был сбалансирован с реальной платежеспособностью населения. Когда вначале говорили, что субсидии составят около 30 миллиардов гривен, то заявляли, что это будет полезнее для бюджета. Но сейчас расходы явно увеличились и, учитывая задолженности облэнерго, для нынешнего бюджета это удар в размере более 100 миллиардов гривен. Непонятно, для чего вообще стоило это затевать», - отметил эксперт.

По его словам, один из способов выхода из сложившейся ситуации - повышение доходов населения. Но кардинально поднять экономику за пару месяцев, чтобы две трети украинцев перестали жить на субсидии, невозможно. «Главная опасность инициативы правительства заключается в том, что теперь ради проверок буквально каждому начнут залезать в карман», - резюмировал Черкашин.

Дальше лучше - монетизация

Нацбанк считает, что субсидии, как и повышение пенсий, являются главной причиной дефицита бюджета в первом квартале - 20,6 миллиарда гривен, что более чем вдвое выше показателя за аналогичный период 2017 года.

О потерях госсредств от «роскошной» программы субсидирования говорят и кредиторы Украины. Они считают, что система субсидирования в нашей стране несовершенна, ее нужно ужесточить и верифицировать, чтобы помощь от государства получали только действительно нуждающиеся, самые бедные слои населения. И следующим шагом должна стать монетизация субсидий.

Внедрение монетизации будет поэтапным. Первый уже начался – с осени 2017 года украинцам за сэкономленные энергоресурсы выплатили «живые» деньги. По данным Кабмина, это коснулось около 1,5 миллиона семей - более 700 гривен на каждого получателя. А согласно принятому в прошлом году закону о жилищно-коммунальных услугах, начался новый этап монетизации. На сей раз он касается поставщиков ЖКУ – с облэнерго будут рассчитываться за предоставленные услуги населению деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

Министерство финансов уже перечислило субвенции местным бюджетам на 46,8 миллиарда гривен для предоставления льгот и субсидий населению. В целом, в этом году на эти цели пойдет 71 миллиард гривен.

Министр социальной политики Андрей Рева подчеркивал, что изменение механизма расчетов по субсидиям с теплокоммунэнерго не коснется населения, ему субсидии продолжат начисляться по социальным нормам. И «сэкономленные» средства продолжат выплачивать. Модель же полного перехода на «живые» деньги в коммунальной сфере, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, будет разработана до конца года.

Эксперты не усматривают большого смысла в том, что люди, получив деньги из бюджета, снова перечислят их в госказну, отплачивая коммуналку. А если на деле цепочка не заработает, то как можно проверить использование целевой компенсации? Это, не исключают эксперты, может раскрутить новую волну коррупции… Время покажет, на чьей стороне правда.

Оксана Павловская