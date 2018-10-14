Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине
08:48, 14 октября 2018Общество
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12 октября президент подписал 6 указов о присвоении генеральских званий.
Людмила Шугалей стала первой в Украине женщиной-генералом / Facebook, Ivanna Klympush-Tsintsadze
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы полковнику медслужбы Людмиле Шугалей.
Об этом говорится в указе президента №323 от 12 октября, обнародованном на сайте главы государства.
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Как отметил в Facebook вице-премьер Геннадий Зубко, Шугалей стала первой женщиной-генералом среди украинских военных.
Отметим, что в 2004 году первой женщиной-генералом милиции стала Татьяна Подашевская.
Кроме того, 12 октября Порошенко подписал 6 указов о присвоении генеральских званий.
Ранее Порошенко заявил, что День защитника Украины не является исключительно мужским праздником. По его словам, в рядах ВСУ сегодня служат 55 тысяч женщин.
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