Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине

12 октября президент подписал 6 указов о присвоении генеральских званий.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы полковнику медслужбы Людмиле Шугалей.

Об этом говорится в указе президента №323 от 12 октября, обнародованном на сайте главы государства.

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Как отметил в Facebook вице-премьер Геннадий Зубко, Шугалей стала первой женщиной-генералом среди украинских военных.

Отметим, что в 2004 году первой женщиной-генералом милиции стала Татьяна Подашевская.

Кроме того, 12 октября Порошенко подписал 6 указов о присвоении генеральских званий.

Ранее Порошенко заявил, что День защитника Украины не является исключительно мужским праздником. По его словам, в рядах ВСУ сегодня служат 55 тысяч женщин.