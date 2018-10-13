14 октября на улицы столицы для охраны общественного порядка выйдет более 6 тысяч правоохранителей

Усилят охрану и на станциях метрополитена, где пассажиров будут проверять с привлечением кинологов со служебными собаками, которые специализируются на поиске взрывчатки.

В воскресенье, 14 октября, к охране общественного порядка в Киеве будут привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Национальной гвардии.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве, об этом сегодня во время инструктивного совещания в столичном главке милиции сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Так, отметили в полиции, по случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября к охране общественного порядка в столице будут привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии.

Кроме того, отмечается, что в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве уже поступило несколько сообщений от организаций, которые планируют проводить массовые мероприятия в центральной части столицы.

Читайте такжеДень защитника: украинцев ждут "длинные" теплые выходные

"Чтобы не допустить грубых нарушений правопорядка, наряды полиции усиленно будут патрулировать улицы города и места скопления граждан. Кроме того, в день проведения заявленных маршей, специалисты взрывотехнической службы и кинологи будут тщательно проверять маршрут движения участников колонны и обеспечат их дальнейшее сопровождение. Также будут нести службу группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы", - сообщили правоохранители.

Также сообщается, что на днях усилят охрану и на станциях столичного метрополитена, где будет организована проверка пассажиров с привлечением кинологов со служебными собаками, которые специализируются на поиске взрывчатки. Особое внимание обратят на проверку подозрительных лиц.

"В столичном главке уже развернут круглосуточный ситуационный центр с целью контроля и надлежащего реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций. В случае возникновения каких-либо провокаций или грубых конфликтов правоохранители будут действовать принципиально и решительно. У нас достаточно сил, чтобы поддержать общественный порядок в столице на должном уровне", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Справка УНИАН. 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.