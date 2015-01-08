На Одесчине из-за непогоды ограничили движение транспорта

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными заносами ограничено движение на автодороге" Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши" и движение на автодороге М-15 "Одесса - Рени" на участке "Измаил - Болград" - отметили в ГосЧС.

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Согласно сообщению, в течение суток подразделения ГосЧС вытащили из снежных заносов 19 единиц техники, из них 11 легковых, 6 грузовых автомобилей, 1 автобус, 1 автомобиль машины скорой помощи.

"Оказана помощь 22 лицам, из которых 9 - дети", - отметили в ГосЧС.

Вместе с тем в службе напомнили течение 7-9 января в области ожидается похолодание и ухудшение погодных условий.