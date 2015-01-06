Один из пострадавших в ДТП на Донбассе военных впал в кому - Тягнибок

Один из военнослужащих, попавших в ДТП на Донбассе, впал в кому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер ”Свободы” Олег Тягнибок.

Он отметил, что ”в ДТП под Артемовском погибло несколько бойцов-свободовцев из Львовской, Киевской, Донецкой и Винницкой областей”.

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”Тяжелораненый, в коме, в Харьковском госпитале. Друг Валерий М. из Закарпатья”, - написал Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, 5 января около 19.00 во время ротации добровольцев и военнослужащих по контракту Национальной гвардии Украины в зоне проведения АТО произошло столкновение военных автомобилей КРаЗ и автобуса ”Богдан”. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 военнослужащих погибли и 21 травмирован.

По данным МВД, столкновение произошло из-за сложных погодных условий.