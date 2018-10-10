СМИ показали переписку "безлюдовского" педофила с детьми (фото)

Личность извращенца установлена: ему 66 лет, он живет в Харькове.

Появилась переписка педофила из Безлюдовки Харьковской области и запись разговора с его потенциальной жертвой.

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Их предоставили Vgorode собственные источники, приближенные к родителям, которые задержали извращенца.

Так, в Безлюдовке пожилой мужчина подходил к детям возле школы и раздавал свой номер телефона. Родители забеспокоились и решили заманить педофила на встречу с помощью 12-летней девочки. Там мужчину задержали своими силами и передали в участок.

По словам Марины, мамы, знакомой с родителями, которые участвовали в задержании, педофил распространял записку с номером телефона среди детей и просил ему звонить. Когда школьники набирали его, мужчина говорил им непристойности и предлагал научить заниматься сексом. Одна из мам позвонила извращенцу, сымитировав детский голос, и начала переписку.

В ГУ Нацполиции подтвердили, что в Безлюдовке родители поймали педофила и сообщили, что подозреваемый мужчина задержан. Личность извращенца установлена: ему 66 лет, он живет в Харькове. Открыто дело по ч. 2 ст. 156 УК Украины ("развращение несовершеннолетних").

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас полиция проверяет, причастен ли он к подобным преступлениям.