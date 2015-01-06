Жертвами авиакатастроф в 2014 году стали в четыре раза больше людей, чем в 2013-ом – исследование

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это второй по величине показатель за десять лет", - сообщил Ян-Арвед Рихтер, основатель гамбургского "Центра оценки данных об авариях авиалайнеров".

Бюро Рихтера также составляет список безопасности 60 крупнейших авиакомпаний мира. К примеру, в этом году два несчастные случая на рейсах Malaysia Airlines сдвинули авиакомпанию с 34 на 57 место рейтинга. Немецкая авиакомпания Lufthansa, как и в прошлом году, заняла двенадцатую строчку. В то же время второй по размеру авиаперевозчик Air Berlin поднялся с 26 на 20 место.

Наиболее безопасными компаниями названы Cathay Pacific, Emirates, EVA Air и Air Canada. А самыми безопасными европейскими авиалиниями, по данным этого рейтинга, является нидерландская компания KLM, которая занимает пятое место в общем списке. В рейтинге учитывались инциденты и общие потери за последние 30 лет.

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В Латинской Америке аналитики насчитали десять смертей на перелетах в старых самолетах, в странах Ближнего Востока и Центральной Азии - 57 погибших. Еще 134 человека погибли в Африке. Европа оказалась на предпоследнем месте по количеству погибших, в том числе из-за сбитого на Донбассе самолета рейса MH17. На последнем же месте находится Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится около половины смертей в авиакатастрофах в течение 2014 года.