В ДТП в зоне АТО погибли 12 военных

Как сообщает hromadske.tv, еще 18 солдат ранены.

По информации члена ассоциации народных волонтеров Виктории Христенко, в ближайшее время раненых, которых можно транспортировать, перевезут в Харьковский госпиталь.

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Тем временем в пресс-службе Национальной гвардии сообщили, что авария произошла из-за плохих погодных условий.

"5 января во время осуществления ротации добровольцев и военнослужащих по контракту Национальной гвардии Украины в зоне проведения АТО, по причине плохих погодных условий произошло столкновение военных автомобилей КРаЗ и автобуса Богдан", - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции столкнулись военный автомобиль КРаЗ и автобус. Погибли бойцы батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию.