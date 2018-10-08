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Все средства от проката фильма "Черный казак" пойдут на лечение раненых на Донбассе военных

18:55, 08 октября 2018
Общество
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Кадр с фильма

Одной из главных целей фильма является помощь тяжелораненым военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищают Украину каждый день. Все средства, полученные от реализации билетов пойдут именно на их потребности.

В широкий прокат лента, над которой работали 10 лет, выйдет 25 октября. Допремьерный тур фильма состоится в Киеве, Черкассах, Полтаве, Хмельницком и Тернополе.

"Черный Казак", фильм Владислава Чабанюка и Николая Кулика, рассказывает историю красавицы Анны, которой от мужа, который ушел на войну, остается лишь кольцо, сабля и дочь. Анна отказывает многочисленным женихам и самостоятельно ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи - по ночам кто-то приходит в дом и выполняет тяжелейшую работу: пашет поле, чинит ворота... Гадалка дает Анне заколдованное яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И Анна увидела Черного Казака, проклятого не видеть света солнечного...

Главные роли исполняют Василий Середенко (организатор похода в Лондон казацкой чайки «Пресвятая Покрова») и профессиональная киноактриса - Марина Юрчак.

Музыкальное сопровождение фильма создали ДахаБраха, Пиккардийская Терция, Гуртоправцы.

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Теги: #фильм