Все средства от проката фильма "Черный казак" пойдут на лечение раненых на Донбассе военных

Одной из главных целей фильма является помощь тяжелораненым военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Все средства, полученные от проката ленты "Черный казак", пойдут на нужды и лечение тяжелораненых на Донбассе военнослужащих.

Одной из главных целей фильма является помощь тяжелораненым военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые защищают Украину каждый день. Все средства, полученные от реализации билетов пойдут именно на их потребности.

В широкий прокат лента, над которой работали 10 лет, выйдет 25 октября. Допремьерный тур фильма состоится в Киеве, Черкассах, Полтаве, Хмельницком и Тернополе.

"Черный Казак", фильм Владислава Чабанюка и Николая Кулика, рассказывает историю красавицы Анны, которой от мужа, который ушел на войну, остается лишь кольцо, сабля и дочь. Анна отказывает многочисленным женихам и самостоятельно ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи - по ночам кто-то приходит в дом и выполняет тяжелейшую работу: пашет поле, чинит ворота... Гадалка дает Анне заколдованное яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И Анна увидела Черного Казака, проклятого не видеть света солнечного...

Главные роли исполняют Василий Середенко (организатор похода в Лондон казацкой чайки «Пресвятая Покрова») и профессиональная киноактриса - Марина Юрчак.

Музыкальное сопровождение фильма создали ДахаБраха, Пиккардийская Терция, Гуртоправцы.