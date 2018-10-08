Религиовед описал шаги, которые еще необходимо сделать для получения автокефалии украинской церкви

Экзархи будут модерировать этот процесс.

Во время ближайшего Синода Константинопольского патриархата решения о предоставлении томоса УПЦ не примут. Зато будет промежуточное решение, которое засвидетельствует готовность Константинополя предоставить УПЦ автокефалию.

Такое мнение высказал религиовед Дмитрий Горевой в эфире телеканала Еспресо.TV.

Он убежден, что решение будет приниматься именно такое, потому что "томос банально должен содержать адресат - то есть того, кому предоставляется этот документ о церковной независимости".

"Сейчас такого адресата нет, потому что независимость просили и епископы Киевского патриархата и Автокефальная церковь, и часть епископов УПЦ МП. Когда сейчас Вселенский патриархат засвидетельствует свое желание предоставить автокефалию Украинской православной церкви, тогда уже в Киеве будет созываться объединительный собор, будет образовываться новая церковная структура, епископы которой должны избрать нового предстоятеля. И уже когда будет избрано нового главу церкви, тогда уже будет издан томос. Сейчас зато будет церковно-юридическое решение о том, чтобы предоставить автокефалию", - считает Горевой.

По его словам, когда патриарх Варфоломей говорил, что он "предоставит томос", то это было в интервью или на проповеди.

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"То есть, это было проявление частного мнения. Тогда как сейчас это уже будет оформлено в определенный церковный документ, который имеет соответствующую юридическую силу... Это предпоследний шаг до получения томоса", - подчеркнул Горевой.

При этом объединительный собор будет проходить под председательством двух экзархов, командированных в Киев патриархом Варфоломеем, они же, по словам Горевого, и "производить компромисс"

"Потому что в 2015 году УПЦ КП и УАПЦ вплотную подошли к объединению, но в последний момент все договоренности сорвались. Вот чтобы сейчас такого не произошло, для этого и посланы экзархи существуют, которые будут модерировать этот процесс. Сейчас главное - достичь единения. Чтобы человеческий фактор не стал помехой получения церковной независимости", - резюмировал религиовед.

Напомним, 7 сентября Вселенский патриархат назначил своих экзархов, которые будут представлять Константинополь в Киеве. РПЦ назвала это "беспрецедентным и грубым вторжением на свою территорию".

После этого священный синод РПЦ на экстренном заседании решил прекратить участие церкви в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.

В понедельник, 17 сентября, экзархи Вселенского Патриархата на встрече с президентом Петром Порошенко сообщили, что Украинская православная церковь находится на финишной прямой к созданию автокефалии.