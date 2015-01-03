Боевики за сутки 12 раз обстреляли Луганскую область - Москаль

Вчера, 2 января, боевики 12 раз обстреляли территорию Луганской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, за вчерашний день и минувшую ночь боевики усилили обстрелы территории области. Всего зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии, минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия (за предыдущие сутки обстрелов было 9).

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Наиболее горячие точки области - населенные пункты Крымское Новоайдарского района (которое утром обстреляли из артиллерии, а вечером из стрелкового оружия), Чернухино (два обстрела из стрелкового оружия) и Троицкое Попаснянского района (обстрел из артиллерийских оружий). Значительных разрушений инфраструктуры нет, никто из мирных жителей не пострадал. По состоянию на 10.30 субботы в традиционно горячих точках области - Станице Луганской, Чернухино, Крымском, Трехизбенке сохраняется относительная боевая тишина.