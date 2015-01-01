Защитников Мариуполя поздравили с Новым годом

Защитников Мариуполя на боевых позициях поздравили с Новогодними праздниками местные жители и старшие командиры.

Об этом 0629 сообщил начальник пресс-службы штаба АТО в секторе "М".

В предпраздничный день военнослужащие ВСУ получили более тысячи писем и рисунков от детей из разных уголков страны.

Решением местных органов самоуправления в большинстве расположений войск побывали представители громад, которые высказали теплые слова благодарности воинам.

Читайте такжеТурчинов верит, что новый год будет годом победы и освобождения Украины от оккупантов"Руководство сектора совместно с представителями территориальных общин спланировали ряд мероприятий, чтобы украинские воины почувствовали заботу. Поэтому во всех полевых лагерях, местах сосредоточения войск и на блокпостах были организованы торжества с обязательным вручением подарков", - отметил начальник группы по морально-психологическому обеспечению сектора "М".

По словам руководства сектора, графики несения боевого дежурства составлены так, чтобы в последующие дни военнослужащие смогли хорошо отдохнуть и почувствовать праздничную атмосферу.