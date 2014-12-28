Мариуполь ограничил въезд в город с восточного направления

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

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«В связи с опасностью диверсионных акций с целью сохранения безопасности жителей города, недопущения разрушения объектов городской инфраструктуры, руководство сектора М зоны АТО приняло решение с 6.00 29 декабря 2014 года запретить пересечение линии столкновения сторон людьми и грузами через блокпост восточнее населенного пункта Виноградное на дорожном направлении: Новоазовск-Широкино-Виноградное-Мариуполь», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пересечение линии столкновения сторон людьми и грузами будет осуществляться через блокпост севернее населенного пункта Гнутово на дорожном направлении Новоазовск- Красноармейское-Талаковка- Мариуполь.