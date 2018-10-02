"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины

В эти дни дополнительные поезда отправятся в самых популярных направлениях – во Львов, Хмельницкий и Одессу.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом по случаю праздников Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины 14 октября, назначила 7 дополнительных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

«В этом году у украинцев будет три выходных дня подряд, поэтому они смогут планировать путешествия поездами. В частности, в эти дни дополнительные поезда отправятся в самых популярных направлениях – во Львов, Хмельницкий и Одессу", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе сообщили, что дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд №779/780 Сумы - Винница будет курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении – отправление в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33.

Поезд №294/293 Хмельницкий - Киев будет курсировать в направлении Киева 12 октября и в Хмельницкий – 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.

Поезд №272 Одесса - Харьков осуществит рейсы в Одессу 11 и 15 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков 8:02.

Поезд №736 Киев - Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 6:12.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году «Укрзализныця» назначила к праздникам Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитника Украины 14 октября 18 дополнительных поездов.