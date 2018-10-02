Скандальный концерт на "Интере": в Киев прилетела любительница гастролей в РФ Светлана Лобода

Певица исполнила на съемках вместе со своим балетом нашумевший хит Superstar.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая уже долгое время гастролирует в России, прилетела в Киев ради съемок концерта на телеканале "Интер".

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Соответствующие видео певица выложила в Instastories.

"Дорогие друзья. мы находимся на дне рождения телеканала "Интер", большой концерт сегодня. Хорошая атмосфера, хорошие люди", - говорит Лобода в одном из видео.

Певица исполнила на съемках вместе со своим балетом нашумевший хит Superstar.

Отметим, что на концерте также был замечен и Андрей Доманский. Скорее всего он будет вести мероприятие.

Напомним, что ведущий ранее попал в скандал после появления в сети записи "праздничного концерта по случаю Дня победы", в котором Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Как сообщал УНИАН, на концерт "Интера" в Киев также приехали опальные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в России.