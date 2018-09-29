Арнольд Шварценеггер едет в Киев
21:27, 29 сентября 2018Общество
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Актер в октябре посетит крупный бизнес-форум.
Арнольд Шварценеггер / REUTERS
Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые приедет в Киев.
Актер в октябре посетит крупный бизнес-форум — Olerom Forum One, говорится на странице мероприятия в Facebook.
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Форум состоится в субботу, 13 октября, во Дворце спорта.
"Легендарный терминатор впервые в Киеве", — сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак отменила поездку в Киев.
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