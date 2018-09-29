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Арнольд Шварценеггер едет в Киев

21:27, 29 сентября 2018
Общество
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Арнольд Шварценеггер / REUTERS

Актер в октябре посетит крупный бизнес-форум — Olerom Forum One, говорится на странице мероприятия в Facebook.

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Форум состоится в субботу, 13 октября, во Дворце спорта.

"Легендарный терминатор  впервые в Киеве", — сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак отменила поездку в Киев.

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Теги: #Шварценеггер