Ксения Собчак отменила поездку в Киев

Собчак отменила поездку из-за болезни.

Российский политик Ксения Собчак не приедет в Киев для выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Об этом сообщили организаторы форума, отметив, что Собчак отменила поездку из-за болезни, пишут "Крым.Реалии".

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Тем не менее, имя Ксении Собчак еще значится среди спикеров, выступления которых запланировано на второй день пленарных заседаний 15-й «Ялтинской европейской стратегии» на официальном сайте YES.

О том, что Собчак не приедет в Киев для участия в YES, также сообщил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Ксения Собчак пока не делала публичных заявлений по поводу отмены своего выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Как сообщал УНИАН, скандальная российская телеведущая и политик Ксения Собчак 15 сентября должна была приехать в Киев на ежегодную Ялтинскую конференцию.