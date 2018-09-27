Подозреваемый признался в убийстве ветерана АТО "Сармата" и указал на заказчика

Подозреваемый рассказал, что согласно договоренностям с заказчиком, он должен был "проучить" Олешко, а не убивать.

Подозреваемый в убийстве активиста Бердянска и экс-бойца АТО Виталия Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана "Мохито".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на постановление суда, который избирал подозреваемому меру пресечения.

Так, в постановлении говорится, что примерно в мае-июне 2018 года, подозреваемый вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где познакомился с заказчиком.

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"О последнем ему известно, что родом он из города Макеевки Донецкой области во время АТО занимался волонтерской деятельностью, оказывал помощь в строительстве блокпостов, что стало общей темой в их общении", - говорится в документе.

Отмечается, что он занимается предпринимательской деятельностью в Бердянске и ему принадлежит ресторан "Мохито".

Согласно показаниям, они обменялись номерами мобильных телефонов и примерно в июле новый знакомый позвонил ему через WhatsApp и попросил помочь проучить и "прострелить задницу" одному мужчине, который якобы является рэкетиром.

В показаниях подозреваемый подчеркнул, что предприниматель обещал ему за это вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса.

Сообщается, что позже они договорились, что тот приедет в Бердянск 29 июля, чтобы обсудить детали преступления.

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По данным свидетельств, в этот день подозреваемый приехал с двумя своими знакомыми, которым не сообщил, чем именно собирается заниматься в курортном городе, отметив, что у него есть работа, а они могут пока отдохнуть на море.

Отмечается, что вечером того же дня он встретился с заказчиком и обговорил с ним все детали предстоящего "урока".

Так, подозреваемый сообщил, что когда он сел в машину к предпринимателю, тот передал ему полимерный сверток (пакет супермаркета), в котором находился обрез охотничьего ружья и 8 охотничьих патронов "ТАХО" белого цвета.

Также он добавил, что после этого они поехали в детский сад, где во дворе многоэтажного дома стоял припаркованный автомобиль "Таврия", красного цвета.

Подозреваемый рассказал следствию, что предприниматель сообщил ему, что авто в исправном состоянии и готово к преступлению, после чего его необходимо вернуть в это же место вместе с оружием.

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Также он отметил, что после этого заказчик повез его к дому Олешко, где рассказал об особенностях его ежедневного графика, марке авто, и показал его фото.

В судебных документах указано, что на следующий день, в обеденное время, когда его знакомые отдыхали на море, исполнитель преступления прибыл к месту жительства потерпевшего и на протяжении примерно 3 часов находился неподалеку от дома и наблюдал за ним.

Сообщается, что 31 июля он попросил знакомого отвезти его на "Таврии" по делам в места, где жил экс-боец АТО. По его словам, якобы нужно было передать один пакет.

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Отмечается, что через 20 минут ожидания Олешко приехал домой вместе с тремя другими мужчинами, после чего подозреваемый вытащил обрез с двумя патронами и направился к дому потерпевшего, где совершил выстрел из двух стволов обреза.

В показаниях он сообщил, что после этого Олешко упал, а он вернулся в машину и в след услышал около шести выстрелов.

После этого протер поверхности от своих отпечатков, вернул "Таврию" в указанное место и через 30 минут выехал с друзьями в направлении Днепра.

Также он добавил, что позвонил заказчику и сообщил, что выполнил задание, тот попросил его позвонить, когда будет дома, однако в Васильевке Запорожской области они были задержаны полицией.

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В соответствии с судебным постановлением, свидетели опознали подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля.

В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.

3 августа суд в Бердянске постановил арестовать четырех подозреваемых в убийстве Олешко: Матюшина Артема, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Дубину на 60 суток без права внесения залога.

По версии следствия, именно Матюшин стрелял в Олешко. Подозреваемый также является участником АТО, служил в батальоне «Торнадо». 14 сентября в Запорожской области задержали одного из подозреваемых в организации убийства Олешко.