Гороскоп на октябрь 2018: астролог рассказал, что нельзя делать

Октябрь, по словам астролога, станет месяцем разводов и неудачных покупок.

Октябрь будет довольно-таки рутинным месяцем со скучными делами. Лозунг этого месяца – "переоценка ценностей".

"Из-за того, что весь месяц Венера будет ретроградной, то есть будет ее попятное движение, нас ждут на протяжении всего периода уроки из прошлого и пересмотр отношений с людьми из прошлого", - отметил в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.

По его словам, октябрь в этом году – это наихудшее время для бракосочетаний и знакомств в интернете, поскольку Венера будет ретроградной в Скорпионе, а Скорпион – это символ смерти и возрождения отношений. Кроме того, с 5 числа и до конца месяца не стоит начинать новых любовных отношений.

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"Люди, которые выйдут замуж или женятся в октябре, с большой степенью вероятности могут рано овдоветь. Вообще октябрь станет месяцем, когда могут умирать взаимоотношения. Особенно болезненные разрывы могут происходить с 23 по 31 октября", - сказал астролог.

Также в октябре не стоит совершать крупных покупок. "Это худший месяц для покупок, особенно в период с 5 октября и до конца месяца. 9-14 октября лучше вообще не покупать компьютеров, электроники, "эплов", "сони" и "самсунгов" – купленные в этот период гаджеты могут быстро выйти из строя. Вообще, следует быть осторожными с финансовыми делами и деньгами", - добавил эксперт.

Октябрь, по словам Росса, это еще и худшее время для косметологии. "Из-за того, что Венера весь месяц будет ретроградной, косметологические процедуры и пластические операции лучше отменить. Не стоит также менять прическу или образ. Лучше придерживаться консерватизма или вернуться к старому образу, в котором, по вашим ощущениям, вы были прекрасны. То есть, если вы знаете, что вам шла прежняя прическа, борода или что-то еще ранее, будет правильным вернуться к этому", - резюмировал астролог.

С 5 по 15 октября есть риск быть уволенным, поэтому Росс советует не вступать в конфликты на работе.

"Солнце будет в очень жесткой квадратуре к Плутону. А это опасность увольнений, общественных взрывов, акций несогласия, демонстраций. Если не хотите быть уволенным, лучше проявлять некую лояльность к начальству", - отметил он.

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