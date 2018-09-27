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Смертельное ДТП с такси в Киеве: в полиции рассказали о погибшем спецназовце (фото)

17:13, 27 сентября 2018
Общество
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В полиции подтвердили смерть спецназовца в ДТП на Лобановского в Киеве / фото dtp.kiev.ua

Им оказался рядовой полиции Владимир Маргулис, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что правоохранитель с января 2017 года служил полицейским в полку полиции особого назначения № 1 столичной полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня на улице Лобановского в Киеве водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.

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Теги: #полиция#Киев#ДТП