Смертельное ДТП с такси в Киеве: в полиции рассказали о погибшем спецназовце (фото)

Отмечается, что правоохранитель с января 2017 года служил полицейским в полку полиции особого назначения № 1 столичной полиции.

В полиции рассказали о спецназовца, погибшего в ДТП с такси на улице Лобановского в Киеве.

Им оказался рядовой полиции Владимир Маргулис, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что правоохранитель с января 2017 года служил полицейским в полку полиции особого назначения № 1 столичной полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня на улице Лобановского в Киеве водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.