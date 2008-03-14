Газ для Европы может подорожать до 400 долларов

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР не исключает, что цена на газ в Европе в этом году может достигнуть 400 долларов за тысячу кубометров, при том что ранее этот показатель на конец 2008 года оценивался в 354 доллара.

На встрече с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ А.МИЛЛЕР отметил, что изначально "Газпром" в своих прогнозах на 2008 год закладывал цену в 310 долларов. При этом в конце декабря 2007 года глава холдинга сообщал, что средняя цена оптовых поставок европейским потребителям по долгосрочным контрактам может к концу 2008 года составить 354 доллара.

"Сейчас цена в Европе превышает 370 долларов. При этом мы полагаем, что средняя цена в 2008 году может быть 378 долларов, а может даже достигнуть рубежа 400 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МИЛЛЕР.

Глава "Газпрома" согласился с замечанием Президента РФ, что такое повышение цен на газ, в том числе, связано и с низким курсом доллара.

В то же время А.МИЛЛЕР подчеркнул: "Динамика цен на газ все-таки опережает изменение курса доллара и, с другой стороны, никак не мешает растущему спросу на газ на европейском рынке", передает РИА «Новости».

"Если "Газпром" в 2007 году поставлял в страны ЕС 151 миллиард кубометров, то в 2008 году мы планируем (поставить) 157 миллиард", - сообщил он.

Напомним, средняя цена газа при поставках в страны Западной Европы составила в IV квартале 2007 года около 300 долл. за 1 тыс. куб. м.