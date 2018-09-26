Херсонская активистка Гандзюк считает нападение на себя покушением на убийство

Активистка уверена, что все подозреваемые в ее деле действительно причастны к преступлению, но мотив нападения для нее непонятен.

Советник городского головы Херсона, общественная активистка Екатерина Гандзюк считает нападение на себя покушением на убийство.

"Задача заключалась в том, чтобы отключить меня на несколько месяцев. Почему я считаю это покушением на убийство? Потому что кислоту вылили мне на голову. Если бы хотели просто предупредить или изувечить, лили бы на руки, ноги, лицо - куда угодно. Но литр кислоты, который вылили на голову...", - рассказала Гандзюк в интервью Громадському.

Активистка уверена, что все подозреваемые в ее деле действительно причастны к преступлению, но мотив нападения для нее непонятен.

"Не имею никаких сомнений в том, что все задержанные - причастны (...) Мы должны знать имя заказчика, они должны его назвать. Лишь тогда мы поймем, зачем. У меня было слишком много конфликтов для того, чтобы я могла выбрать какой-то один из них, ставший причиной такой ситуации", - сказала Гандзюк.

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Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По подозрению в совершении покушения были задержаны пять человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.