цей матеріал доступний українською

В Одессе водолазы-пограничники сдавали экзамен под присмотром американских инструкторов (видео)

20:31, 24 сентября 2018
Общество
962 0
В открытом море спецназначенцы должны находить контрабанду \ УНИАН

Экстремальное погружение - в Одессе водолазы-пограничники ныряли в штормовое море - сдавали экзамен после курса занятий с американскими инструкторами.

Читайте такжеВ Одессе стартуют международные учения Sea Breeze 2018 (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, береговая охрана США предоставила коллегам из Украины не только опытных тренеров, но и современное оборудование для поисков под водой.

Каждый шаг водолазов контролируют на поверхности благодаря оборудованию. В команду также входит сапер. Они с американским инструктором находят общий язык без слов.

В открытом море спецназначенцы должны находить контрабанду и предупреждать теракты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#водолазы