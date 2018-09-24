В Одессе водолазы-пограничники сдавали экзамен под присмотром американских инструкторов (видео)
20:31, 24 сентября 2018Общество
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После практических занятий с американскими инструкторами, украинские водолазы-пограничники сдавали экстремальный экзамен - ныряли в море во время шторма.
В открытом море спецназначенцы должны находить контрабанду \ УНИАН
Экстремальное погружение - в Одессе водолазы-пограничники ныряли в штормовое море - сдавали экзамен после курса занятий с американскими инструкторами.
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Как говорится в сюжете ТСН, береговая охрана США предоставила коллегам из Украины не только опытных тренеров, но и современное оборудование для поисков под водой.
Каждый шаг водолазов контролируют на поверхности благодаря оборудованию. В команду также входит сапер. Они с американским инструктором находят общий язык без слов.
В открытом море спецназначенцы должны находить контрабанду и предупреждать теракты.
В Одессе водолазы-пограничники сдавали экзамен под присмотром американских инструкторов
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