Самолет британских ВВС доставил в Одессу королевских морских спецназовцев - СМИ (фото)

Прибывшие в Одессу британские военнослужащие могут быть бойцами Special Boat Service - подразделения специального назначения Королевского ВМФ Великобритании.

Военно-транспортный самолет Airbus A400M Королевских ВВС Великобритании доставил в Одессу подразделение британского морского спецназа, который должен будет принять участие в учениях Sea Breeze 2018.

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Как сообщает «Думская», самолет взлетел с базы RAF в Брайз Нортон в 14:40 8 июля, и уже в 18:40 приземлился в Украине.

Отмечается, что прибывшие британские военнослужащие по всей видимости являются бойцами «Особой лодочной службы» (Special Boat Service) – подразделения специального назначения Королевского ВМФ Великобритании.

Напомним, в Одессе сегодня стартуют учения Sea Breeze 2018, которые будут проводиться до 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. В учениях примут участие ВМС США.

Кроме американцев, в учениях примут участие корабли ВМС Румынии, Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.