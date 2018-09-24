Суд в Крыму отложил рассмотрение апелляции на приговор Балуха по делу об избиении начальника СИЗО

Активист должен был участвовать в заседании по видеоконференцсвязи, но отказался выйти из камеры и попросил этапировать его в суд.

Подконтрольный власти Российской Федерации Верховный суд Крыма отложил рассмотрение апелляции защиты украинского активиста Владимира Балуха на приговор по уголовному делу о якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко.

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Об этом сообщает «Крим.Реалии». «Судья Елена Спасенова отложила заседание в связи с тем, что «не обеспечена явка подсудимого на заседание». Владимир Балух должен был участвовать в заседании по видеоконференцсвязи, однако отказался выйти из камеры», - говорится в сообщении.

Адвокат Ольга Динзе отметила, что Балух просит этапировать его в суд для рассмотрения апелляционной жалобы защиты.

Судебное заседание отложили до 3 октября.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, в оккупированном Крыму должно было состояться рассмотрение апелляции на приговор так называемого Раздольненского районного суда, по которому Балух признан виновным в избиении начальника СИЗО.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал , что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

5 июля подконтрольный России так называемый Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

14 сентября Балуха в СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали уничтожить.

Состояние здоровья активиста очень тяжелое.