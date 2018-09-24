Суд в Крыму отложил рассмотрение апелляции на приговор Балуха по делу об избиении начальника СИЗО
Подконтрольный власти Российской Федерации Верховный суд Крыма отложил рассмотрение апелляции защиты украинского активиста Владимира Балуха на приговор по уголовному делу о якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко.
Читайте такжеВ Москве задержали двоих участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха (видео)
Об этом сообщает «Крим.Реалии». «Судья Елена Спасенова отложила заседание в связи с тем, что «не обеспечена явка подсудимого на заседание». Владимир Балух должен был участвовать в заседании по видеоконференцсвязи, однако отказался выйти из камеры», - говорится в сообщении.
Адвокат Ольга Динзе отметила, что Балух просит этапировать его в суд для рассмотрения апелляционной жалобы защиты.
Судебное заседание отложили до 3 октября.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, в оккупированном Крыму должно было состояться рассмотрение апелляции на приговор так называемого Раздольненского районного суда, по которому Балух признан виновным в избиении начальника СИЗО.
Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).
Второе дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал , что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.
5 июля подконтрольный России так называемый Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.
14 сентября Балуха в СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали уничтожить.
Состояние здоровья активиста очень тяжелое.