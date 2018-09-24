Одесский активист Михайлик находится под круглосуточной охраной - полиция

В полиции не уточняют, был ли проведен допрос Михайлика.

В Одессе известный общественный деятель, лидер городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, получивший 22 сентября огнестрельное ранение, находится под круглосуточной охраной.

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Учитывая ситуацию, общественный деятель – под круглосуточной охраной», - сказал сотрудник ведомства.

Представитель полиции подтвердил, что состояние пострадавшего сейчас стабилизировано и он «способен давать показания», но не уточнил, был ли Михайлик допрошен. От дальнейших комментариев представитель управления отказался, сославшись на тайну следствия.

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По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, в связи с резонансным происшествием в информационное пространство «вброшено много дезинформации». В частности, не соответствуют действительности сообщения о том, что следователи прибыли на место происшествия только через час-полтора после покушения.

Более того, как отметил советник, экипаж патрульной полиции был на месте ЧП раньше скорой помощи и пытался оказать экстренную медицинскую помощь раненому.

«Дежурная СОГ прибыла туда пешком за считанные минуты и приступила к неотложным следственным действиям, а уже потом туда прибыло лично и руководство Главного управления Нацполиции, прокуратуры и исполняющий обязанности начальника следственного управления, которое как раз специализируется на тяжких и особо тяжких преступлениях…», - заявил Форостяк.

По его словам, с момента поступления в полицию сообщения о нападении до утра и все утро следующего дня проводился обширный комплекс следственных действий.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила людей» Игоря Бычкова, 23 сентября стало известно, что Михайлик пришел в себя.

По данным медиков, состояние пострадавшего сейчас стабильное и ему проводится курс консервативной терапии, но пулю, застрявшую в грудной клетке, решено пока не извлекать.