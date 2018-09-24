На Сумщине 41-летний репетитор развращал школьницу на занятиях

Мужчина загружал на планшет ученицы изображения порнографического характера, в том числе с участием детей.

В городе Глухов Сумской области по подозрению в развращении малолетней девочки задержан её 41-летний репетитор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В ходе следствия установлено, что жительница Глухова обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой давать частные уроки её малолетней дочери 2006 года рождения. Поэтому, в течение 2015 - 2017 гг. мужчина по месту жительства в городе Глухов проводил с девочкой занятия.

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«Только после того, как обучение закончилось, девочка решилась признаться матери, что с начала 2017 года репетитор совершал в отношении неё развратные действия. Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей. Малолетняя боялась кому-то об этом признаться, так как была уверена, что ей не поверят и будут ругать», - сообщили в прокуратуре.

В соответствии с информацией ведомства, 23 сентября мужчин был уведомлен о подозрении. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) и ч.4 ст.301 (распространение изображений порнографического характера) УК Украины.

Отмечается, что прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине задержали педофила с 20-летним "стажем".