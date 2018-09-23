Турчинов приравнял развитие агрессивной безнравственности в Украине к российской агрессии

Секретарь СНБО отстаивает позицию, что все христианские конфессии в Украине должны объединиться ради государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к угрозе, связанной с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал на пресс-конференции после встречи протестантских религиозных и общественных деятелей, цель которых - объединиться в общий общественное движение церквей и общественных организаций Украины.

"Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. (Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны", - заявил Турчинов.

Он отметил, что сегодня лидеры протестантских конфессий в Украине приняли решение начать процесс создания широкого общественного объединения церквей, религиозных и общественных организаций. По его убеждению, этот процесс объединения будет завершен в ближайшем будущем.

"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, речь идет не только о единении протестантских церквей в Украине, но и всех христианских церквей, в том числе православных и католических.

"У нас одна страна, одна цель, и один Бог", - добавил секретарь СНБО.