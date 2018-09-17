Украина вышла на финишную прямую к получению автокефалии УПЦ - Порошенко

Президент отметил, что единая Украинская поместная православная церковь - это именно то, что объединит страну.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским.

Видеотрансляция встречи проходила на странице главы государства в Facebook.

"Украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь единую Украинскую поместную православную церковь. Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы совместно за последние три года прошли этот путь и вышли на финишную прямую. Такая церковь станет символом объединения православной веры и Украинского государства. Это еще один большой государственнический фундамент для нашей страны", - подчеркнул президент.

В свою очередь, экзархи Вселенского патриархата отметили, что готовы к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

Кроме того, экзархи передали Порошенко письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он поздравил украинцев с верой в процесс, который приведет к духовному процветанию и независимости Украины. Ответ на обращение патриарха президент обещал предоставить до конца сегодняшнего дня.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

3 сентября президент Украины Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.