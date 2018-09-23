Мать Кузьмы Скрябина пожаловалась на бессовестное использование его портрета для рекламы ритуальных услуг

Женщина хочет привлечь к подобным фактам внимание СМИ и правоохранителей.

Мать музыканта Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко обратилась за помощью к фанам погибшего музыканта, чтобы установить хозяев фирм ритуальных услуг, которые используют портрет Скрябина в рекламных целях.

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«Помогите обнаружить и обезвредить Мародеров-хозяев похоронных фирм ,которые используют портрет моего сына в рекламных целях. Делают лже-могилы на своих показательных площадках с полными данными Андрея.Таких примеров нам сообщили уже немало. Мы сами их всех не можем обнаружить», - отметила она.

Мать музыканта предложила в случае выявления таких фактов звонить ей, или отправлять информацию через мессенджеры. По ее словам, по мере поступления таких материалов будут задействованы СМИ и правоохранители.

«Я думаю ,что все люди Украины меня поддержат - это кощунство и мародерство,которое не имеет аналогов нигде в мире! Наживаться таким образом на изображении человека,который не жалел своей жизни за Украину! 0983338320 тел и вайбер. Умоляю о помощи!!», - указала Кузьменко.

Напомним, Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. В этом году, 17 августа, основатель культовой украинской группы «Скрябин» мог бы праздновать свой 50-й день рождения.