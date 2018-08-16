Фото Кузьмы Скрябина появится на украинских марках

Марка с изображением Скрябина выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал – 9 грн.

К 50-летию со дня рождения лидера группы "Скрябин" Укрпочта презентует новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца.

Основой для марки стало фото Андрея Кузьменко, снятое фотографом Еленой Божко, передает пресс-служба "Укрпочты".

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Марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал – 9 грн.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в г. Самбор Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, почти 70 клипов, организовал собственное интернет-радио, автор нескольких книг и многих других проектов.

Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе возле с. Лозоватка на Днепропетровщине.