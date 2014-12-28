Подозреваемому в убийстве мэра Кременчуга продлили арест еще на 2 месяца
Октябрьский районный суд Полтавы вчера продлил арест директора телекомпании «Визит» Александра Мельника, подозреваемого в убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского райсуда Кременчуга Александра Лободенко, еще на два месяца.
Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Полтавской области.
По их данным, срок первого ареста Мельника, ранее установленный судом, заканчивался 3 ноября. Потом, согласно решению суда, он был продлен еще на 2 месяца. Теперь срок ареста продлен до конца февраля 2015 года.
Вместе с тем в решении суда отмечается, что адвокаты могут подать апелляцию на данное решение суда.
Читайте такжеЗа мэром Кременчуга перед убийством постоянно следили - источникРанее прокурор Полтавской области Ян Стрелюк говорил, что в ноябре прокуратура намерена передать дело по убийству мэра Бабаева и судьи Лободенко в суд.
Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Лободенко, когда тот возвращался домой с работы. Пострадавший умер в больнице той же ночью. Основная версия следствия - совершение убийства в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего.
26 июля около 10.00 недалеко от собственного дома был застрелен мэр Кременчуга Бабаев.
В подозрении на причастность к убийству мэра был задержан Александр Крыжановский и директор местной телекомпании «Визит» Мельник.
Судья Лободенко выносил определение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельника и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.